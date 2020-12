Messi, OUT din lot pentru meciul cu Ferencvaros! Anuntul facut de Koeman 

Barcelona se deplaseaza in Ungaria pentru duelul cu Ferencvaros din Champions League.

Calificata matematic in optimile Champions League, Barcelona merge la Ferencvaros fara cativa jucatori de baza. Ca si etapa precedenta, in meciul cu Kiev, Koeman l-a lasat acasa pe Leo Messi, iar alaturi de el mai raman si Philippe Coutinho, dar si Marc Andre ter Stegen.

Antrenorul Barcelonei si-a explicat decizia la conferinta de presa dinaintea partidei.

"Nu este ceva obisnuit sa il lasam acasa, insa cu un asemenea calendar existau doar doua momente in care Leo se putea odihni, la Kiev si maine. Vreau sa le dau oportunitati si altor jucatori, iar meciul de sambata este extrem de important. De maine nu mai exista zile de odihna.

Ii place sa joace mereu, e bine sa aiba aceasta gandire, insa am vorbit cu el si l-am intrebat, dar decizia finala e a antrenorului. Am vrut sa il odihnesc pentru cele doua meciuri, pentru restul sezonului e posibil sa nu mai aiba asemenea timp de odihna deoarece jucam din trei in trei zile", a spus Koeman la conferinta de presa.