Messi, fata in fata cu Smalling la vestiar dupa ce s-a ales cu nasul spart. Cum a reactionat argentinianul

Leo Messi a iesit sifonat de pe Old Trafford.

Messi n-a reusit sa marcheze pe Old Trafford, insa Barcelona s-a impus cu 1-0 si a luat o optiune importanta pentru califcarea in semifinalele Champions League. In prima jumatate de ora, Messi s-a ales cu nasul spart in urma unui duel pentru minge cu Chris Smalling, fundasul gazdelor. Arbitrul nu l-a sanctionat pe englez, iar acesta s-a aparat sustinand ca atacat mingea. Presa catalana a atacant insa arbitgrajul, sustinand ca Smaling merita rosu direct.

La final, Smalling si Messi s-au intalnit la vestiare si si-au dat mana. "Am vorbit dupa meci. Nu am realizat pe moment ca l-am lovit in halul ala. Dar am discutat apoi, ne-am strans mana si mi-a zis ca stie ca a fost un accident", a povestit Smalling la Radio BBC 5.

Suarez a fost eroul catalanilor, cu reusita din minutul 16 ce ar putea fi decisiva pentru calificare. "Si cu Suarez m-am contrat, dar am discutat apoi, am dat mana si ne-a urat succes mai departe reciroc. E normal sa iti dai bataliile pe gazon, dar apoi iti arati respectul fata de adversar. Pana la urma, fiercare incearca sa dea tot ce are mai bun pe teren si sa arate ce poate", a mai spus Smalling, care a fost unul dintre cei mai buni oameni din echipa lui Solskjaer, reusind sa-l marcheze pe Messi.

Returul dintre Barcelona si Manchester United va avea loc marti, de la ora 22:00. Messi ar putea fi menajat in partida de campionat din cauza loviturii primite de la Smalling.