"Cristiano Ronaldo 41, Leo Messi 16!" Cifrele FABULOASE ale starului lui Juventus dupa reusita cu Ajax

Cristiano Ronaldo este de departe cel mai influent jucator din fazele finale ale UEFA Champions League.

Accidentat la echipa nationala, Cristiano Ronaldo a revenit la partida cu Ajax de la Amsterdam si a reusit sa deschida scorul in finalul primei reprize cu o lovitura de cap din careu. Neres a egalat in secunda 29 din repriza secunda iar partida s-a incheiat 1-1.

Reusita lui Cristiano Ronaldo il duce si mai sus in toate clasamentele legate de goluri din UEFA Champions League. Cand vine vorba de reusitele din sferturi, semifinale si finale in UEFA Champions League, cei de la AS ofera un titlu sugesti: "Cristiano Ronaldo 41, Messi 16"! Prestatiile fantastice ale lui Ronaldo in fazele superioare ale competitiei l-au ajutat sa castige de 5 ori trofeul. Messi este pe locul 2 atat la numarul total de goluri in competitie, cat si la numarul de goluri marcate in fazele superioare. Dupa Messi, in clasamentul golurilor din fazele superioare ale UCL se afla Raul, Pippo Inzaghi si Schevchenko, toti cu cate 13. Cei 3 atacanti de legenda au mai putine impreuna decat Ronaldo!

Reusita cu Ajax a venit la fix 12 ani de la primul sau gol marcat in UEFA Champions League si a fost cea de-a 6-a reusita pe terenul lui Ajax in aceasta competitie. Culmea, golgheterul all-time al lui Ajax pe propriul teren in UEFA Champions League este Zlatan Ibrahimovic, tot cu 6 reusite!

Iata clasamentul golgheterilor all-time din UEFA Champions League:

125: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

108: Lionel Messi (Barcelona)

71: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

60: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

56: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

53: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Múnich)

50: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

48: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter Miláno, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48: Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

46: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)