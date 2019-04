Guardiola, atacat dur de Samuel Eto`o! "Eu am facut-o pe Barcelona sa castige, nu Messi! Pep trebuie sa isi ceara scuze!" Ce a spus camerunezul de fostul sau antrenor!

Eto`o l-a atacat pe fostul sau antrenor in cadrul unui interviu.

Samuel Eto`o a vobit in cadrul unui interviu despre fostul sau antrenor de la Barcelona, Pep Guardiola. Camerunezul a colaborat cu acesta intre 2008 si 2009, perioada in care a marcat 36 de goluri in 50 de meciuri. Cu toate acestea, Guardiola nu l-a mai dorit pe Camp Nou, iar relatia dintre cei doi a ramas tensionata.

"Pep a trait toata viata la Barcelona, dar in anii pe care eu i-am petrecut acolo, nu a inteles echipa. Nu a trait alaturi de grup. I-am spus lui Guardiola: `O sa imi ceri scuze, pentru ca eu sunt cel care o va face pe Barcelona sa castige, nu Messi`.

Asa era situatia atunci, Messi a crescut mai tarziu, dar ii puteti intreba pe Xavi, Iniesta si restul. Aceea a fost era mea. Eu am fost cel care a facut-o pe Barcelona sa castige, iar Pep trebuie sa isi ceara scuze", a spus Samuel Eto`o pentru BeIn Sports.

Fostul atacant de la Barcelona a fost anuntat de avocatul sau ca urmeaza sa fie vandut de clubul catalan: "Avocatul meu de atunci mi-a spus ca Barcelona m-a pus pe lista de transfer. L-am intrebat: `Serios?`. `Da, la cererea lui Guardiola`, mi-a spus", a dezvaluit camerunezul.

Samuel Eto`o a plecat atunci de la Barcelona si a ajuns la Inter, echipa cu cucerit trofeul UEFA Champions League pe Santiago Bernabeu. Sub comanda lui Jose Mourinho, camerunezul a castigat doi ani la rand cupa si campionatul in Italia.