Mbappe, curios cum este fotbalul din Premier League si La Liga! "Ma intreaba mult despre asta!" Dezvaluirile lui Pochettino 

Mauricio Pochettino a vorbit despre curiozitatile lui Kylian Mbappe la conferinta de presa premergatoare meciului cu Manchester City.

Mbappe este dat la Real Madrid din sezonul viitor de saptamani bune, cu toate ca Florentino Perez a declarat ca fara banii din Super Liga este imposibil ca atacantul francez sa ajunga pe Santiago Bernabeu.

Contractul lui Mbappe expira in vara anului 2022, iar seicii care o patroneaza pe PSG spera sa il convinga sa isi prelungeasca intelegerea.

Mauricio Pochettino a vorbit la conferinta de presa premergatoare meciului cu Manchester City, din semifinalele Champions League, despre curiozitatea pe care Mbappe o are fata de campionatele Spaniei si Angliei.

"Kylian iubeste fotbalul, adora sa vorbeasca despre fotbal. Ma intreaba despre Anglia. Cum este fotbalul acolo, ce mentalitate este si cum te adaptezi la cultura. Aceleasi intrebari mi le pune despre Spania si Argentina.

Are 22 de ani, dar este foarte matur, deschis si increzator in talentul sau. Pe langa franceza, vorbeste engleza si spaniola foarte bine. Vorbesc in engleza si spaniola cu el.



I-am spus zilele trecute: 'Trebuie sa vorbesc cu tine in franceza, pentru a-mi imbunatati limba', la care el mi-a zis: 'Sigur, dar este mai bine pentru mine daca vorbim in engleza'", a declarat Pochettino.

Miercuri, PSG va avea cel mai greu examen din aceasta campanie europeana. O va intalni pe Manchester City, in prima mansa din semifinalele Champions League.

Daca va ajunge in ultimul act, va fi a treia echipa franceza din istorie care va juca doua finale de Champions League / Cupa Campionilor Europeni consecutive, dupa Saint-Etiene in 1975 si 1976, si Olympique de Marseille in 1990 si 1991.