MANCHESTER UNITED - JUVENTUS LIVE: 0-1 | Ronaldo se intoarce pe Old Trafford si vrea sa-si invinga fostul club si fostul antrenor. GOOOL Dybala

Urmarim si comentam impreuna Manchester United - Juventus pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

MANCHESTER UNITED - JUVENTUS LIVE: 0-1



Min 29 - Ocazie buna pentru Juventus, dar Bentancur nu reuseste sa reia periculos catre poarta

Min 17 - GOOOL JUVENTUS | Ronaldo centreaza de pe dreapta, Cuadrado nu reuseste sa reia, iar Dybala apare liber in fata portii si marcheaza

Min 13 - Cuadrado il gaseste cu Dybala cu o centrare, dar argentinianul este prea scund si nu ajunge bine la balon

Min 11 - Juventus beneficiaiza si ea de o lovitura libera de la circa 30 de metri, Ronaldo ii lasa pe Dybala si Pjanic sa execute. Bosniacul a incercat o centrare, dar i-a surprins chiar si pe coechipierii sai

Min 3 - United beneficiaza de o lovitura libera de la 30 de metri lateral dreapta, dar meciul este intrerupt de un suporter care a intrat pe gazon

Min 1 - Fluier de start al partidei de pe Old Trafford

ECHIPELE DE START



Cristiano Ronaldo se intoarce pe Old Trafford impotriva echipei in tricoul careia a devenit un superstar international. Manchester United - Juventus e LIVE TEXT pe www.sport.ro de la 22:00.

Manchester United se afla pe locul 10 in clasamentul din Premier League, cu 14 puncte acumulate in 9 etape. Formatia lui Jose Mourinho vine dupa un 2-2 in deplasarea de la Londra, contra lui Chelsea.

De cealalta parte, Juventus e liderul neinvins al Italiei. Formatia lui Max Allegri are 8 victorii si un egal in 9 etape, cu un golaveraj 19-6 si 25 de puncte in clasament, 4 mai multe decat Napoli si 6 peste Inter.