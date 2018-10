CHAMPIONS LEAGUE | Real Madrid - Viktoria Plzen; Manchester United - Juventus. Vezi programul zilei

15:28

Champions League revine cu derby-uri de top in Europa. Cristiano Ronaldo revine pe Old Trafford intr-un duel urias: Manchester United - Juventus. Real Madrid ii mai da o sansa lui Lopetegui, dupa ce n-a mai castigat de 5 meciuri. Campioana Europei primeste vizita cehilor de la Viktoria Plzen, fostii adversari ai FCSB din Europa.20:00 AEK Atena - Bayern Munchen22:00 Ajax - Benfica22:00 Hoffenheim - Lyon22:00 Sahtior - Manchester City22:00 Real Madrid - Viktoria Plzen22:00 Roma - CSKA Moscova22:00 Young Boys - Valencia22:00 Manchester united - JuventusUrmareste toate partidele din Champions League pe www.sport.ro, pe Facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro ! Bucurati-va de fotbal!