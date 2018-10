Dica s-a dus in audienta la Becali dupa declaratiile de duminica seara: "I-am spus asta si lui!" Ce raspuns i-a dat patronul in fata

Dica a cerut "mai multa libertate" dupa meciul pierdut la Craiova, in timp ce Becali, care a recunoscut ca a facut schimbarile, i-a transmis: "Pe banii mei, eu dictez".

Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a dezvaluit ca a avut o discutie cu Gigi Becali la mai putin de 24 de ore dupa declaratiile date de el in conferinta de presa, dar si de patron intr-o interventie telefonica la un post TV.

Antrenorul formatiei ros-albastre sustine ca i-a spus lui Becali ca are pe suflet, in timp ce acesta i-a replicat ca il intelege.

"Nu imi reprosez nimic din ceea ce fac. A fost o parerea a mea ce am spus in conferinta, am avut discutii cu patronul si ieri. Eu zic ca totul s-a rezolvat.



Am fost dezamagit ca am pierdut meciul dupa ce facusem o prima repriza foarte buna. S-a inteles ca patronul face absolut totul si eu nu fac absolut nimic. M-am referit la alte lucruri. Din discutia pe care am avut-o ieri cu patronul, cred ca am ajuns la un numitor comun.

I-am spus niste lucruri pe care eu le consider normale. Dansul a spus ca le intelege si vom vedea in viitor ce va fi", a spus Dica la Telekom.

Intrebat daca a intentionat in vreun moment sa isi dea demisia, el a raspuns: "Nu vreau sa comentez acest lucru acum".