Becali ii promite ca-l trimite pe un salariu de 2 milioane in Arabia, Dica are alte planuri! Unde vrea sa plece de la FCSB

Becali il forteaza pe Dica sa plece ca sa ia bani pe el, la fel cum a facut cu Reghecampf. "Pe mine nu stia cum sa ma faca sa plec!", spune si Radoi.

Dica are clauza la FCSB. "Nu-l dau afara! Pleaca el si iau 500 de mii de euro", dezvaluie Becali. A luat peste 1 milion de euro cand Reghecampf a plecat la arabi.



Dica nu vrea sa se duca la arabi sau in China, desi acolo sunt cele mai mari salarii.



"Deocamdata ma vad antrenand in Romania. Imi doresc sa ajung sa antrenez si in Europa", spune Dica.



FCSB a pierdut primul loc dupa 2 infrangeri consecutive si in weekend revine pe Arena Nationala cu Voluntari.