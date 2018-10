Oferta uriasa refuzata de Radoi: "Aveam contractul acasa! Era simplu!" Motivul pentru care a ramas la nationala U21

Mirel Radoi a adus o calificare pe care Romania o astepta de 20 de ani. Nationala de tineret merge la Campionatul European dupa o perioada uriasa de pauza.

Selectionerul de la U21 a declarat ca ar fi putut pleca de la nationala imediat dupa meciurile cu Portugalia si Bosnia. A avut pe masa o oferta din strainatate.

"Daca eram un las, puteam sa plec dupa acea dubla cu Portugalia si cu Bosnia. Si era simplu. Pentru ca aveam acasa un contract, pe care-l am si acum, de la o echipa din strainatate. Cel mai simplu era sa plec, dar am zis ca voi ramane. Pentru ca ar fi insemnat ca acesti jucatori sa aiba trei antrenori in cinci-sase luni. Ar fi fost un semnal ca toti ne gandim doar la noi si nu la toti, nu la fotbalul romanesc", a declarat Mirel Radoi pentru DigiSport.

Romania a avut doua victorii capitale cu Portugalia si Bosnia, victorii care practic ne-au dus la Campionatul European. In economia grupei si urmarind parcursul echipei nationale de tineret in aceste preliminarii, succesele ulterioare cu Tara Galilor si Liechtenstein reprezentau doar doua meciuri ce trebuie bifate.