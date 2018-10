"L-am criticat pe Dica! Acum a venit momentul sa imi cer scuze!" Reactie neasteptata a unui fost jucator al FCSB dupa esecul cu Craiova

Nicolae Dica a iesit in evidenta dupa esecul FCSB din derby-ul cu Craiova.

Antrenorul FCSB a declarat la conferinta de presa ca isi doreste mai multa libertate la echipa pentru a putea obtine rezultatele care i se cer.

Ciprian Marica s-a simtit nevoit sa isi ceara scuze fata de antrenorul FCSB. Marica a criticat jocul echipei din prima parte a campionatului, fara a sti ca deciziile importante nu sunt luate de antrenor.



"Recent il criticam pe Nicolae Dica si deciziile dansului. Astazi a venit vremea sa imi cer scuze pentru ca inteleg ca deciziile nu-i apartineau. Nu are nicio vina.

Atat timp cat patronul clubului isi asuma si partea tehnica, trebuie sa respectam acest lucru. Nu sunt cele mai bune rezultate la Steaua in momentul asta, dar atat timp cat cineva isi asuma, nu avem ce sa spunem. Pacat totusi ca domnul Gigi Becali nu inrelege ca antrenamentele si strategia le face antrenorul. Ceea ce vedem noi sambata sau duminica la joc ar trebui sa se regaseasca in strategia de antrenamente din cursul saptamanii precedente. Nu doar valoarea individuala conteaza, ci si valoarea de grup si ceea ce se lucreaza la antrenamente. Asta ar trebui sa revina in sarcina antrenorului", a declarat Ciprian Marica la DigiSport.

FCSB a fost ultima echipa din cariera lui Marica. A jucat 9 meciuri pentru ros-albastri in sezonul 2015-2016