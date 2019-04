MANCHESTER UNITED - BARCELONA LIVE 22:00 | Valverde il ameninta pe Solskjaer inaintea marelui duel din sferturile UCL "Vom vedea daca e posibil!" ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna confruntarea MANCHESTER UNITED - BARCELONA din sferturile UEFA Champions League pe www.sport.ro!

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Manchester United si Barcelona se intalnesc miercuri seara, incepand cu ora 22:00, ora Romaniei, pe Old Trafford, in meciul tur al duelului din sferturile UEFA Champions League.

Este prima intalnire dintre cele doua echipe in ultimii 8 ani. Ultimul meci direct dintre United si Barca a ajut loc in 2011 si a fost chiar finala UEFA Champions League. Catalanii au fost invingatori atunci, cu 3-1, iar meciul s-a jucat pe Wembley.

In 2009, aceeasi Barca castiga finala cu United desfasurata la Roma, cu o dubla a lui Lionel Messi.

Acelasi Messi este marea amenintare a echipei antrenate acum de Ole Gunnar Solskjaer.

Antrenorul catalanilor, Ernesto Valverde, este convins ca argentinianul este de neoprit.

"Messi este jucatorul care este. Inteleg faptul ca toti antrenorii si jucatorii cauta o modalitate sa-l opreasca. Uneori exista feluri in care poti incerca si neutraliza anumiti jucatori. Maine vom vedea daca acest lucru este posibil. Noi asteptam lucruri extraordinare de la Leo si, in general, el nu ne dezamageste", a declarat Valverde.

Antrenorul catalan stie, insa, ca in zilele bune, echipa lui Solskjaer poate straluci, iar meciul formidabil reusit in optimi in fata celor de la PSG este o dovada a acestui fapt.

ECHIPELE PROBABILE

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Matic, McTominay, Pogba; Lingard, Rashford, Martial

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Vidal; Messi, Suarez