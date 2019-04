TOTTENHAM - MAN CITY 1-0 | Declaratia anului vine de la Guardiola: "Uneori e mai bine sa pierzi cu 1-0 decat sa se termine 0-0!"

Manchester City a fost invinsa pe noua arena a lui Tottenham cu 1-0 dupa reusita lui Heung-Min Son si este in pericol sa fie eliminata din nou in sferturile competitiei de o rivala din Premier League - in urma cu un an, Liverpool o scotea pe City din competitie dupa 3-0 pe Anfield si 2-1 pe Ettihad.

Guardiola are o serie neagra in deplasarile din sferturile sau semifinalele UCL - n-a mai castigat un astfel de meci din 2011, pe cand o antrena pe Barcelona! Culmea, Guardiola s-a declarat multumit de rezultat la final!



"Uneori este mai bine sa pierzi cu 1-0 decat sa se termine 0-0. Cu o astfel de infrangere stii ca trebuie sa marchezi pe propriul teren. Cu un egal nici nu stii daca sa ataci sau sa te aperi. Cu exceptia unor ocazii si ale unor faze fixe pe care le-am cedat usor, am controlat jocul si am jucat destul de bine.



Cand nu jucam bine, o spun, insa nu am acest sentiment astazi. (Tottenham) e o echipa care pune multa presiune, dar nu au putut sa o faca la fel de bine cand am atacat. Sezonul trecut a fost mult mai rau (in partida tur din sferturi)" a spus Guardiola.

Pep Guardiola has won just six out of 26 knockout matches away from home in the Champions League.

R16: DDLWWDDLWW

QF: DDWDDLDLL

SF: DLWLLLL

His last quarter-final away victory was 2011. pic.twitter.com/t3cXOwRsXT