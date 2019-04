LIVERPOOL - FC PORTO | Faza serii in UEFA Champions League! Discutia dintre Klopp si Hategan: "Da, ai dreptate!" | FOTO

Jurgen Klopp a avut un moment in care a rabufnit la adresa arbitrilor.

Mane a marcat in minutul 48 al meciului cu FC Porto din turul sferturilor UEFA Champions League, insa reusita a fost anulata pentru off-side. In timp ce centralul Antonio Mateu Lahoz astepta sa i se comunice in casca decizia din camera VAR, Jurgen Klopp gesticula pe margine.

Ovidiu Hategan, al patrulea arbitru, a incercat sa-l linisteasca pe antrenorul lui Liverpool. Dupa ce centralul a primit verdictul VAR, Klopp si-a cerut scuze pentru iesirea nervoasa. "Da, ai avut dreptate! Ati avut dreptate de data asta!", a fost mesajul neamtului pentru Hategan si pentru tusierul care semnalizase off-side-ul.



sursa foto: Digisport