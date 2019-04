LIVERPOOL - PORTO 2-0 | "Trebuia sa fie eliminat!" Intrarea criminala a lui Salah l-a scos din sarite pe Casillas! Ce s-a intamplat

Liverpool i-a invins cu 2-0 pe cei de la Porto in turul intalnirii din sferturile UEFA Champions League.

In ciuda victoriei, echipa lui Jurgen Klopp a fost protagonista unei faze controversate cu 10 minute inainte de finalul partidei.

Mohamed Salah a scapat fara niciun avertisment dupa ce, in faza de urmarire a balonului, l-a calcat in plin pe tibie pe Danilo Pereira. Fundasul lui Porto s-a prabusit pe gazon, avand dureri vizibile. Cu toate acestea, starul egiptean al celor de la Liverpool a scapat fara niciun avertisment.

Cu toate ca pe tot parcursul partidei arbitrul a apelat constant la VAR, el a trecut cu vederea aceasta faza.

Fostul mare arbitru Phil Dowd a analizat faza dupa meci si a explicat, intr-un interviu pentru BT Sport, ca Mohamed Salah trebuia sa vada cartonasul rosu la acea faza.

"Am revazut de trei sau patru ori faza si, din punctul meu de vedere, a fost pusa in pericol integritatea adversarului, deci ar fi trebuit aratat cartonasul rosu. Felul in care Salah intra la minge, prinde jucatorul advers... cred ca trebuia sa vada rosu!", a fost verdictul lui Dowd.

Si Iker Casillas, portarul celor de la Porto s-a plans de arbitraj dupa partida. Acesta a transmis intr-un mesaj pe Twitter ca este optimist in privinta calificarii echipei sale si a adaugat, sugestiv, doua imagini de la faze controversate ale partidei de pe Anfield.