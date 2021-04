Alexandru Matan, debut in sferturile Champions League CONCACAF pentru Columbus Crew! Meciul echipei sale a fost decis in mod dramatic la ultima faza

Matan s-a alaturat echipei americane in aceasta iarna.

Transferat de la Viitorul pentru un milion si jumatate de euro in luna martie a acestui an, atacantul roman a debutat pentru Columbus Crew in sferturile Champions League varianta CONCACAF contra celor mexicanilor de la Monterrey, cand a intrat in minutul 86, la scorul de 1-1.



Partida a fost una dramatica, oaspetii din Mexic conducand cu 1-0 dupa un gol marcat in minutul 9, pentru ca echipa din MLS sa revina prin Pedro Santos, in minutul 65 si Zelarayan in minutul 87. Finalul insa avea sa fie unul dramatic, iar echipa lui Matan a fost egalata in minutul 90+3, chiar la ultima faza. Romanul nu a avut timp sa aiba un impact asupra partidei, evoluand doar in 7 minute.

Pentru Columbus urmeaza meciul din MLS contra celor din Montreal, in weekend, iar saptamana urmatoarea vor juca returul cu Monterrey, in Mexic, unde pornesc cu a doua sansa, dupa egalarea dramatica din final.