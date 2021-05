S-a bucurat mai ceva ca in Champions League! :) Reactia cu care Zidane a devenit viral dupa ultimul meci din La Liga

Madrilenii mentin distanta de doua puncte fata de liderul Atletico, dupa ce au castigat cu emotii meciul cu Osasuna. Primul gol a venit in minutul 76, prin Militao, care a primit balonul de la Isco, iar patru minute mai tarziu, Marcelo a reusit sa mareasca avantajul gazdelor, stabilind si rezultatul final.

Zinedine Zidane, vizibil tensionat pana la momentul in care s-a deschis scorul, a avut o reactie care a devenit virala rapid la reusita lui Militao. Antrenorului Realului a inceput sa sara in sus de bucurie si sa alerge pe marginea terenului.

Zidane's reaction to Militao's goal is just wholesome ???????? #RealMadridOsasunapic.twitter.com/1WwD6UKbHR