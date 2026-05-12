Coșmar pentru Arteta înainte de finala Ligii Campionilor! Un titular s-a rupt și ratează meciul cu PSG

Potrivit informațiilor comunicate oficial de club, fundașul Ben White a suferit o leziune la nivelul ligamentelor. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a părăsit London Stadium purtând o atelă la genunchi, la finalul victoriei obținute în campionat în fața celor de la West Ham, scor 1-0.

Absența apărătorului englez îi creează dificultăți majore lui Mikel Arteta pentru finala UCL care se va disputa la Budapesta. Cu Jurrien Timber deja indisponibil tot din motive medicale, antrenorul spaniol a rămas fără soluții clare în banda dreaptă.

Ben White fusese o prezență constantă în primul „11”, fiind titularizat în ultimele cinci partide ale echipei, inclusiv în dubla din semifinale, unde Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid. Pentru meciul decisiv cu PSG, Cristhian Mosquera a devenit principala variantă de înlocuire în linia defensivă.