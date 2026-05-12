Coșmar pentru Arteta înainte de finala Ligii Campionilor! Un titular s-a rupt și ratează meciul cu PSG

Mikel Arteta primește vești proaste fix înaintea finalei UCL cu PSG. Unul dintre jucătorii de bază a suferit o accidentare serioasă și va lipsi de pe teren până la finalul acestui sezon.

Potrivit informațiilor comunicate oficial de club, fundașul Ben White a suferit o leziune la nivelul ligamentelor. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a părăsit London Stadium purtând o atelă la genunchi, la finalul victoriei obținute în campionat în fața celor de la West Ham, scor 1-0.

Absența apărătorului englez îi creează dificultăți majore lui Mikel Arteta pentru finala UCL care se va disputa la Budapesta. Cu Jurrien Timber deja indisponibil tot din motive medicale, antrenorul spaniol a rămas fără soluții clare în banda dreaptă.

Ben White fusese o prezență constantă în primul „11”, fiind titularizat în ultimele cinci partide ale echipei, inclusiv în dubla din semifinale, unde Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid. Pentru meciul decisiv cu PSG, Cristhian Mosquera a devenit principala variantă de înlocuire în linia defensivă.

Prezența la Cupa Mondială este pusă sub semnul întrebării

Accidentarea are repercusiuni directe și asupra carierei sale internaționale. White revenise recent în lotul Angliei pregătit de Thomas Tuchel, punând capăt absenței sale începute după turneul final din 2022. Forma bună din ultima perioadă îi asigura o șansă mare de a participa la Cupa Mondială din SUA din această vară, însă problemele la genunchi fac prezența sa extrem de incertă.

Staff-ul medical al londonezilor speră acum ca fundașul să fie recuperat complet până la startul perioadei de pregătire pentru noua stagiune.

