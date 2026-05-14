Cu două etape înainte de finalul campionatului, PSG mai avea nevoie doar de un punct pentru a-și adjudeca matematic titlul. Echipa pregătită de Luis Enrique a învins-o pe Lens, formația de pe locul doi, și și-a păstrat oficial titlul de campioană a Franței.

Khvicha Kvaratskhelia a deschis scorul în minutul 29 din pasa lui Ousmane Dembele. Gazdele au pus presiune la poarta parizienilor, dar Safonov a fost la datorie și, în cele din urmă, PSG a mai punctat o dată, de această dată în prelungiri, prin Mbaye.

În ultimul meci din Ligue 1, PSG o va înfrunta în derby-ul capitalei Franței pe Paris FC, un meci de antrenament înaintea finalei Champions League, pe care echipa antrenată de Luis Enrique o va disputa pe 30 mai împotriva lui Arsenal.

Imediat după victoria cu Lens, PSG s-a lăudat cu titlul câștigat pe rețelele sociale: ”Paris Saint-Germain este capitala Franței. Titlul este al vostru”, au scris parizienii pe platforma X.com.

Fanii lui PSG au fost la înălțime pe terenul lui Lens. Au susținut echipa din primul și până în ultimul minut al înfruntării și au aprins torțe după golurile parizienilor.

VIDEO Rezumat Lens - PSG 0-2