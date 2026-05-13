Pentru Lens, singura variantă pentru a mai spera să devină printr-o minune campioană este victoria astăzi cu PSG.

Meciul de pe Stade Bollaert-Delelis poate decide titlul în Franța, cu două etape rămase înainte de finalul sezonului.

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 22:00, Lens și Paris Saint-Germain se întâlnesc în derby-ul restanță din etapa 29 din Ligue 1.

Campion în proporție de 99,9%, Luis Enrique a surprins pe toată lumea. Ce a întrebat la conferința de presă a lui PSG

Paris Saint-Germain se îndreaptă spre un nou titlu de campioană în Franța, după victoria la limită de duminică, 1-0 contra lui Brest.

În meciul transmis de VOYO, în care Luis Enrique a odihnit o mulțime de titulari din semifinala Champions League cu Bayern Munchen, PSG s-a impus târziu contra lui Brest, după un gol înscris de Desire Doue în minutul 82.

Cu două runde rămase de jucat din Ligue 1, PSG are 73 de puncte, 6 deasupra lui Lens. Parizienii au și un golaveraj mult mai bun decât cea de-a doua clasată, însă confirmarea matematică a titlului va veni runda următoare, în cazul în care nu vor pierde meciul direct cu Lens.

După meciul cu Brest, gândurile lui Luis Enrique s-au îndreptat însă către ceea ce se întâmplă la FC Barcelona, având în vedere că echipa la care a jucat și a antrenat disputa marele derby cu Real Madrid - fotbalistul Luis Enrique s-a transferat în 1996 de la Real Madrid la FC Barcelona.

Antrenorul lui PSG i-a întrebat pe reporteri despre scorul din El Clasico și s-a bucurat după ce a auzit că Barcelona a învins Real cu 2-0, iar catalanii și-au asigurat matematic titlul de campioană.