Michael Ballack a răbufnit în timpul primei reprize din Bayern Munchen - PSG: ”O greșeală uriașă!”

La pauza returului de la Munchen, PSG conduce cu scorul de 1-0 și 6-4 la general, astfel că echipa pregătită de Luis Henrique este cu un pas în finala Champions League.

Prima repriză a jocului a avut parte de câteva faze controversate. Cea mai flagrantă a fost un penalty neacordat de portughezul Joao Pinheiro la un henț comis de Neves.

Suporterii bavarezi au răbufnit în prima parte a jocului și în minutul 23, când Harry Kane a pornit un atac spre poarta lui PSG, însă arbitrul a fluierat prea devreme, chiar dacă reluările au arătat că Nuno Mendes se afla mai aproape de propria poartă.

Michael Ballack a fost extrem de furios când a văzut faza: ”Arbitrul a fluierat înainte ca arbitrul de linie să ridice fanionul. Poate că a existat o comunicare între ei. Dar nu ar fi trebuit să fluiere! Este o altă decizie greșită! Pentru că: avem o regulă conform căreia arbitrii ar trebui să lase faza să continue. De ce fluieră acum?

A fost foarte aproape. Alerga singur spre poartă! Ce s-a întâmplat după este o altă chestiune. Dar nu ar fi trebuit să fluiere el însuși! Este o greșeală uriașă a arbitrului”, a spus Ballack, potrivit Bild.