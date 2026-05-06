Reacția neașteptată a nemților la cea mai controversată fază din Bayern Munchen - PSG: ”Era furios”

În minutul 31, la scorul de 1-0, bavarezii au cerut lovitură de la 11 metri după ce Vitinha a degajat direct în mâna lui Joao Neves. Faza s-a petrecut în interiorul careului, dar arbitrul portughez Joao Pinheiro nu a dictat penalty.

Jucătorii lui Bayern Munchen s-au strâns în jurul centralului, dar acesta a fost de neînduplecat. În mod surprinzător, jurnaliștii germani au catalogat decizia lui Pinheiro ca fiind una corectă, iar asta pentru că centralul a aplicat o nouă regulă, ”unexpected ball”.

Concret, arbitrul nu a fluierat 11 metri, pentru că Joao Neves nu a intenționat să lovească balonul cu mâna, ci pentru că a fost lovit de Vitinha.

”Uli Hoenes era furios în tribune, în timp ce pe teren întreaga bancă a lui Bayern Munich fierbea. Henț! Fundașul lui Paris Saint-Germain, Joao Neves, a deviat ilegal mingea în propriul careu după o degajare a coechipierului său Vitinha, în manșa retur a semifinalei din UEFA Champions League (minutul 31), însă arbitrul Joao Pinheiro, tot din Portugalia, a lăsat jocul să continue după o scurtă consultare cu arbitrul video. Din punct de vedere tehnic, aceasta a fost decizia corectă.

Potrivit International Football Association Board (IFAB): dacă un jucător este lovit în mână sau braț de un șut sau de o lovitură de cap venită de la un coechipier, nu se consideră henț. Totuși, dacă mingea intră direct în poarta adversă sau jucătorul marchează imediat după aceea, echipa adversă primește o lovitură liberă directă.

Bayern a cerut totuși penalty, și nu e de mirare: era condusă cu 0-1 în acel moment. După înfrângerea cu 4-5 din tur, acest lucru ar fi însemnat eliminarea”, au scris nemții de la sport.de.