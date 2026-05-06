Jurnaliștii francezi sunt de părere că antrenorul Luis Enrique este principalul artizan al acestei calificări.

Ce scrie L'Equipe după ce PSG s-a calificat în finala Champions League

"PSG e la un pas de al doilea titlu la rând în Champions League. Gazonul de pe Allianz Arena rămâne o sursă de bucurie nesfârșită pentru PSG. Aici parizienii au învins-o pe Inter în finala de anul trecut, scor 5-0, iar acum clubul și-a asigurat calificarea în a doua finală consecutivă.

După spectaculosul meci tur (5-4), echipa lui Luis Enrique a preluat conducerea cu un gol, avantaj care s-a dublat rapid atunci când, depășind o apărare avansată, Khvitcha Kvaratskhelia i-a oferit o pasă perfectă lui Ousmane Dembele. După doar 139 de secunde, câștigătorul Balonului de Aur a trimis un șut puternic cu stângul, marcând al șaptelea său gol în 12 apariții din Liga Campionilor în acest sezon.

Arbitrul Joao Pinheiro și-a pus amprenta asupra primei reprize prin decizii care vor fi, fără îndoială, intens discutate, toate în favoarea PSG.

Presiunea lui Bayern München nu a fost niciodată suficient de bine organizată pentru a-l pune cu adevărat în dificultate pe portarul Matvei Safonov", scrie L'Equipe, după Bayern Munchen - PSG.

PSG - Arsenal, finala de la Budapesta

Finala Ligii Campionilor este programată să se desfășoare pe Puskas Arena din Budapesta, pe 30 mai. PSG a trecut de Bayern în semifinale și o va întâlni pe Arsenal în ultimul act al competiției.

Londonezii s-au calificat în ultimul act după ce au trecut de Atletico Madrid. Arsenal s-a impus în retur, scor 1-0.