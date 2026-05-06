Bayern Munchen - PSG | "Cum a spus Ousmane Dembele, nu avem de ales!"

Bayern Munchen - PSG | &quot;Cum a spus Ousmane Dembele, nu avem de ales!&quot; Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bayern Munchen - PSG, azi de la 22:00, în returul semifinaleleor Champions League.

TAGS:
Bayern Munchen - PSGLiga Campionilorsemifinale
Din articol

Bayern Munchen - PSG, de la 22:00, în returul semifinalelor Champions League

Mijlocaşul Warren Zaire-Emery a declarat că se aşteaptă la "acelaşi meci" ca în prima manşă a semifinalei Ligii Campionilor la fotbal împotriva lui Bayern Munchen, miercuri, cu "aceeaşi intensitate" ca săptămâna trecută, când echipa franceză Paris Saint-Germain s-a impus cu scorul de 5-4, scrie agerpres.

"Vom încerca să ne impunem jocul, să presăm aşa cum facem în fiecare meci şi să recuperăm cât mai multe mingi. Această echipă este făcută să atace şi asta vom încerca să facem", a explicat marţi presei Zaire-Emery, care probabil va fi aliniat pe postul de fundaş dreapta în locul lui Achraf Hakimi, accidentat la coapsă.

"Cum a spus Ousmane Dembele, dacă nu ne apărăm, antrenorul ne va pune pe bancă, nu avem de ales"

Probabil adversar al lui Luis Diaz pe flancul drept, Zaire-Emery va face ''tot posibilul'' şi va fi ajutat de coechipierii săi, a spus el. "Cred că va trebui să facem acelaşi lucru ca în prima manşă. Am ştiut să ne apărăm bine şi totuşi am primit patru goluri. Va trebui să ne apărăm sus, în jumătatea lor de teren", a spus parizianul în vârstă de 20 de ani, care joacă în a treia semifinală consecutivă de Liga Campionilor.

"Ne aşteptăm la acelaşi meci, suntem pregătiţi şi vom încerca să mergem în finală. Nu e o nebunie, asta se va întâmpla, va fi acelaşi meci cu aceeaşi intensitate şi va depinde de noi să stabilim acelaşi ritm şi să încercăm să calmăm meciul", a subliniat mijlocaşul.

"Cred că împotriva unor echipe precum Bayern Munchen ai nevoie de 11 jucători care să se apere împreună, trebuie să faci eforturi... Cum a spus Ousmane Dembele, dacă nu ne apărăm, antrenorul ne va pune pe bancă, nu avem de ales", a adăugat el.

Publicitate

Casele de pariuri îi acordă, la unison, prima șansă la calificare echipei bavareze

La victoria în timp regulamentar de joc, Bayern primește o cotă de 1.62

PSG -ul are o cotă de 4.00 pentru a se impune în timp regulamentar. 

Egalul este cotat cu 5.35 

Pentru a merge mai departe, Bayern are o cotă de 1.77

PSG are o cotă de 2.02 pentru a se califica în finală. 

Bayern se califică la loviturile de departajare - 18.00

PSG se califică la loviturile de departajare- 20.00

Bayern Munchen - PSG | Echipe probabile

Bayern: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Luis Díaz - Kane

PSG: Safonov- Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Bayern Munchen - PSG (ora 22:00). Echipe probabile + Ce cote au cele două formații pentru o calificare la loviturile de departajare? Analiza lui Dan Chilom
Bayern Munchen - PSG (ora 22:00). Echipe probabile + Ce cote au cele două formații pentru o calificare la loviturile de departajare? Analiza lui Dan Chilom
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci
Arsenal împlinește un an de invincibilitate în Liga Campionilor: echipa care deține recordul în această competiție
Arsenal împlinește un an de invincibilitate în Liga Campionilor: echipa care deține recordul în această competiție
Cine este semifinalista de la Madrid Open: superba Marta Kostiuk vrea în finală
Cine este semifinalista de la Madrid Open: superba Marta Kostiuk vrea în finală
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00 | Un duel al tehnicienilor. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00 | Un duel al tehnicienilor. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
Angajare de vis cu ocazia Mondialului: americanii plătesc o avere. Singura condiție
Angajare de vis cu ocazia Mondialului: americanii plătesc o avere. Singura condiție
Ștefan Târnovanu sare de partea lui Dinamo: „Am spus-o de mai multe ori”
Ștefan Târnovanu sare de partea lui Dinamo: „Am spus-o de mai multe ori”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Ce transfer pentru Ronaldo Jr.! Granzii îi pun contractul pe masă în această vară
Ce transfer pentru Ronaldo Jr.! Granzii îi pun contractul pe masă în această vară
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Alte subiecte de interes
Bayern Munchen - PSG (ora 22:00). Echipe probabile + Ce cote au cele două formații pentru o calificare la loviturile de departajare? Analiza lui Dan Chilom
Bayern Munchen - PSG (ora 22:00). Echipe probabile + Ce cote au cele două formații pentru o calificare la loviturile de departajare? Analiza lui Dan Chilom
Thomas Muller, după ce a eliminat PSG: „Împotriva lui Messi e ușor!” Ce a spus despre Cristiano Ronaldo
Thomas Muller, după ce a eliminat PSG: „Împotriva lui Messi e ușor!” Ce a spus despre Cristiano Ronaldo
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Conference League | Club Brugge - Fiorentina 1-1 (3-4). Formația lui Vincenzo Italiano este prima finalistă!
Conference League | Club Brugge - Fiorentina 1-1 (3-4). Formația lui Vincenzo Italiano este prima finalistă!
PSG - Borussia Dortmund, de la 22:00, în semifinalele Ligii Campionilor. Cotele la pariuri + Echipele probabile | Analiza lui Dan Chilom
PSG - Borussia Dortmund, de la 22:00, în semifinalele Ligii Campionilor. Cotele la pariuri + Echipele probabile | Analiza lui Dan Chilom 
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!