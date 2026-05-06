Bayern Munchen - PSG | "Cum a spus Ousmane Dembele, nu avem de ales!"

Bayern Munchen - PSG, de la 22:00, în returul semifinalelor Champions League

Mijlocaşul Warren Zaire-Emery a declarat că se aşteaptă la "acelaşi meci" ca în prima manşă a semifinalei Ligii Campionilor la fotbal împotriva lui Bayern Munchen, miercuri, cu "aceeaşi intensitate" ca săptămâna trecută, când echipa franceză Paris Saint-Germain s-a impus cu scorul de 5-4, scrie agerpres.

"Vom încerca să ne impunem jocul, să presăm aşa cum facem în fiecare meci şi să recuperăm cât mai multe mingi. Această echipă este făcută să atace şi asta vom încerca să facem", a explicat marţi presei Zaire-Emery, care probabil va fi aliniat pe postul de fundaş dreapta în locul lui Achraf Hakimi, accidentat la coapsă.

Probabil adversar al lui Luis Diaz pe flancul drept, Zaire-Emery va face ''tot posibilul'' şi va fi ajutat de coechipierii săi, a spus el. "Cred că va trebui să facem acelaşi lucru ca în prima manşă. Am ştiut să ne apărăm bine şi totuşi am primit patru goluri. Va trebui să ne apărăm sus, în jumătatea lor de teren", a spus parizianul în vârstă de 20 de ani, care joacă în a treia semifinală consecutivă de Liga Campionilor.

"Ne aşteptăm la acelaşi meci, suntem pregătiţi şi vom încerca să mergem în finală. Nu e o nebunie, asta se va întâmpla, va fi acelaşi meci cu aceeaşi intensitate şi va depinde de noi să stabilim acelaşi ritm şi să încercăm să calmăm meciul", a subliniat mijlocaşul.

"Cred că împotriva unor echipe precum Bayern Munchen ai nevoie de 11 jucători care să se apere împreună, trebuie să faci eforturi... Cum a spus Ousmane Dembele, dacă nu ne apărăm, antrenorul ne va pune pe bancă, nu avem de ales", a adăugat el.