BREAKING NEWS | Radoi si Burleanu au discutat despre PLECAREA lui Mirel de la nationala: "I-am explicat de ce nu ne-am calificat!" Ce a urmat

Mirel Radoi continua pe banca Romaniei si in preliminariile Mondialului din 2022.

Radoi a avut doua luni grele ca selectioner, dar are in continuare sprijinul FRF. Burleanu l-a reconfirmat in functie. Radoi a facut un raport si l-a prezentat in Comitetul Executiv al FRF. I-a explicat lui Burleanu de ce Romania nu s-a calificat la Euro.

"Am dat un raport catre Comitetul Executiv al FRF. E un raport care se face de obicei, nu ne-am pregatit cu ceva special. Daca voi pleca, va trebui sa platesc o clauza de reziliere. Daca FRF ma da afara, imi plateste clauza. Ca sa plec undeva trebuie sa platesc. Cei care au avut intrebari pentru mine m-au intrebat, eu am raspuns. Au intrebat de rezultate, despre date, despre lot. Intrebarile au fost pertinente, de ce s-au schimbat jucatorii, am raspuns. Din octombrie, care a fost o luna neagra, conducerea FRF si-a aratat sustinerea pentru continuarea proiectului actual.

De Craiova nu m-a intrebat nimeni, se vorbea de nationala. Poate sa ma cheme oricine pentru raportul asta. Va ramane raportul, nu e ceva care sa fie ascuns. Relatia e una sincera. Eu i-am spus lui Razvan Burleanu de ce nu ne-am calificat, i-am explicat unele lucruri si a decis sa continuam. In fotbal se poate intampla orice, tocmai am vazut exemplul Dan Petrescu. Poate federatia nu va mai dori sa continuam. Dar, acum, Federatia a fost alaturi de noi, nu am simtit ca nu s-ar vrea sa ramanem", a spus Radoi la Telekom Sport.