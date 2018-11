PSG - LIVERPOOL | "Ce voce EROTICA ai! Din nou, te rog!" :)) Moment DEMENTIAL cu Jurgen Klopp la conferinta de presa! Cui i-a spus asta

Conferintele de presa ale lui Jurgen Klopp nu sunt niciodata plictisitoare.

Jurgen Klopp a oferit un nou moment memorabil la conferinta de presa de dinaintea partidei capitale cu Paris Saint-Germain din aceasta seara.

Dupa ce i-a fost pusa o intrebare in limba franceza, Klopp a zambit si apoi a facut pe toata lumea sa rada cand a explicat motivul pentru care intarzie sa ofere raspunsul. "Ce voce erotica ai, apropo. Translatorul. Felicitari! Wow... Inca o data, te rog!" a zis Klopp razand.

PSG - Liverpool poate duce la eliminarea uneia dintre echipe. Francezii sunt out 100% daca pierd meciul de diseara iar Napoli o invinge pe Steaua Rosie, in timp ce Liverpool va fi obligata sa castige la 2 goluri in ultima partida cu Napoli daca este invinsa de parizieni.