Juventus, Real si alte 5 echipe sunt deja calificate in optimile UEFA Champions League! Un singur meci CAPITAL in ultima etapa! TOATE CALCULELE

S-a incheiat o noua seara de meciuri din grupele UEFA Champions League. Manchester United a reusit sa se salveze in ultimul moment in confruntarea cu Young Boys si a rezolvat calificarea in primavara UCL. Real Madrid, Juventus, Roma, Manchester City, Bayern si Ajax sunt si ele calificate.

PROGRAMUL ULTIMEI ETAPE din grupele UCL pe partea inferioara de tablou:

Partidele vor avea loc pe 12 decembrie!

Plzen - Roma

Real Madrid - TSKA Moscova

Young Boys - Juventus

Benfica - AEK

Sahtior Donetsk - Lyon

Manchester City - Hoffenheim

Ajax - Bayern

Valencia - Manchester United

Grupa E

1. Bayern - 13 puncte

2. Ajax - 11 puncte

3. Benfica - 4 puncte

4. AEK - 0 puncte

Lucrurile sunt clare in grupa E. Bayern si Ajax merg in primavara UCL. Ultimul meci din grupe va decide invingatoarea grupei. Daca olandezii ii bat pe nemti, castiga grupa. Benfica merge in Europa League.

Grupa F

1. Manchester City - 10 puncte

2. Lyon - 7 puncte

3. Sahtior - 5 puncte

4. Hoffenheim - 3 puncte

Manchester City este calificata in primavara UCL. In ultima etapa, Lyon si Sahtior se vor bate cu calificarea pe masa! Ucrainenii pastreaza sanse la calificare daca o bat pe campioana Frantei.

Grupa G

1. Real Madrid - 12 puncte

2. Roma - 9 puncte

3. Viktoria Plzen - 4 puncte

4. TSKA Moscova - 4 puncte

Real Madrid trece pentru al 22-lea an consecutiv de grupele UCL! Este un record absolut. Realul merge in primavara UCL alaturi de Roma. Ramane de disputat doar batalia pentru locul de Europa League, avand in vedere ca Plzen si TSKA sunt la egalitate.

Grupa H

1. Juventus - 12 puncte

2. Manchester United - 10 puncte

3. Valencia - 5 puncte

4. Young Boys - 1 punct

Lucrurile sunt clare in grupa H. Golul lui Fellaini salveaza echipa lui Mourinho si se califica in primavara UCL alaturi de Juventus. Valencia merge in Europa League.