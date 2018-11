PSG - LIVERPOOL | Declaratia zilei vine de la Buffon! Ce spune portarul francezilor despre rivalii din duelul de foc al UCL: A fost cat se poate de sincer

PSG - LIVERPOOL este meciul serii in UEFA Champions League.

PSG - Liverpool poate fi confruntarea decisiva pentru francezi. Echipa lui Thomas Tuchel trebuie sa castige pentru a nu mai sta la mana rezultatelor din ultima etapa a grupelor.

Inainte de confruntarea cu englezii, Gianluigi Buffon a laudat atacul celor de la Liverpool.

"In acest moment nu exista o echipa in Europa care are o linie de atac mai buna decat Liverpool", a spus Buffon inainte de duelul cu englezii din UEFA Champions League.

Si antrenorul Thomas Tuchel a marturisit ca se teme de adversarii de miercuri, explicand ca jucatorii sai trebuie sa se concentreze "mai mult ca niciodata".