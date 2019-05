Liverpool, echipa care incaseaza cei mai multi bani de la UEFA in acest sezon! Va lua mai mult decat Tottenham chiar daca va pierde finala! Sumele uriase

Calificarea in finala UEFA Champions League le aduce lui Liverpool si Tottenham sume uriase.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Liverpool si Tottenham sunt finalistele UEFA Champions League 2018/19. Cele doua echipe se vor intalni pe 1 iunie, de la 22:00, pe Wanda Metropolitano din Madrid. Liverpool s-a calificat dramatic dupa ce a intors un 0-3 cu Barcelona, in timp ce Tottenham a revenit si ea spectaculos in fata lui Ajax Amsterdam.

Liverpool, echipa care ia cei mai multi bani de la UEFA



In urma calificarii in finala UEFA Champions League, Liverpool si Tottenham si-au asigurat sume uriase. Fiecare va incasa peste o suta de milioane de euro!

Liverpool are asigurata suma de 107.5 milioane euro si ar putea ajunge la 111.5 milioane euro in cazul in care va castiga marele trofeu.



De cealalta parte, Tottenham are asigurat un castig de 102 milioane euro, care poate creste pana la 106 milioane euro in cazul unui triumf pe Wanda Metropolitano, pe 1 iunie.