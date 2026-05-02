În prima semifinală, Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen, tabela de marcaj a indicat 5-4 în favoarea parizienilor, care au prima șansă la calificarea în finala de la ”masa bogaților”.

A doua semifinală nu mai oferit atât de multe goluri, cumva de așteptat prin prisma jocului defensiv practicat de ambele formații. Atletico Madrid - Arsenal s-a încheiat 1-1.

Mikel Arteta înțeapă după PSG - Bayern 5-4: ”Diferența e ca de la noapte la zi”

Întrebat despre diferența dintre cele două semifinale, Mikel Arteta, antrenorul londonezilor, a explicat că PSG și Bayern vin din două ligi care nu suprasolicită precum Premier League.

”Pentru a oferi acele momente de calitate, trebuie să fii foarte proaspăt… Diferența dintre campionate și modul în care se concurează este ca de la noapte la zi.

Noi concurăm în două lumi diferite, așa că nu se poate compara”, a spus Mikel Arteta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.