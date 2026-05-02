În prima semifinală, Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen, tabela de marcaj a indicat 5-4 în favoarea parizienilor, care au prima șansă la calificarea în finala de la ”masa bogaților”.
A doua semifinală nu mai oferit atât de multe goluri, cumva de așteptat prin prisma jocului defensiv practicat de ambele formații. Atletico Madrid - Arsenal s-a încheiat 1-1.
Mikel Arteta înțeapă după PSG - Bayern 5-4: ”Diferența e ca de la noapte la zi”
Întrebat despre diferența dintre cele două semifinale, Mikel Arteta, antrenorul londonezilor, a explicat că PSG și Bayern vin din două ligi care nu suprasolicită precum Premier League.
”Pentru a oferi acele momente de calitate, trebuie să fii foarte proaspăt… Diferența dintre campionate și modul în care se concurează este ca de la noapte la zi.
Noi concurăm în două lumi diferite, așa că nu se poate compara”, a spus Mikel Arteta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.
Returul semifinalelor UEFA Champions League este programat următoarea săptămână. Marți, 5 mai, de la 22:00, va avea loc Arsenal - Atletico Madrid, iar miercuri, Bayern - PSG.
Cele două meciuri de pe ”Emirates”, respectiv ”Allianz Arena”, vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Până la returul semifinalelor UCL, Arsenal are un meci greu în Premier League, care se vede pe VOYO
Arsenal primește vizita lui Fulham pe ”Emirates” marți seară, de la ora 19:30, în etapa #35 din primul eșalon al Angliei, Premier League. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în turul sezonului și s-a încheiat 1-0 în favoarea ”tunarilor”.
Formația dirijată de Mikel Arteta se află într-o luptă crâncenă pe final de campionat pentru titlul în Anglia. ”Tunarii” sunt pe primul loc cu 73 de puncte, iar în coada lor se află Manchester City. ”Cetățenii” au 70 de puncte și un meci în mână.
Londonezii s-au împiedicat de două ori în ultimele trei etape, după ce au înregistrat două eșecuri (1-2 vs. Bournemouth și 1-2 vs. Manchester City) și nu văd decât cele trei puncte din meciul cu Fulham.