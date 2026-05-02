Mikel Arteta înțeapă după PSG - Bayern 5-4: ”Diferența e ca de la noapte la zi”

Mikel Arteta înțeapă după PSG - Bayern 5-4: ”Diferența e ca de la noapte la zi” Liga Campionilor
Turul semifinalelor UEFA Champions League a oferit un adevărat show.

În prima semifinală, Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen, tabela de marcaj a indicat 5-4 în favoarea parizienilor, care au prima șansă la calificarea în finala de la ”masa bogaților”.

A doua semifinală nu mai oferit atât de multe goluri, cumva de așteptat prin prisma jocului defensiv practicat de ambele formații. Atletico Madrid - Arsenal s-a încheiat 1-1.

Mikel Arteta înțeapă după PSG - Bayern 5-4: ”Diferența e ca de la noapte la zi”

Întrebat despre diferența dintre cele două semifinale, Mikel Arteta, antrenorul londonezilor, a explicat că PSG și Bayern vin din două ligi care nu suprasolicită precum Premier League.

”Pentru a oferi acele momente de calitate, trebuie să fii foarte proaspăt… Diferența dintre campionate și modul în care se concurează este ca de la noapte la zi.

Noi concurăm în două lumi diferite, așa că nu se poate compara”, a spus Mikel Arteta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.

Returul semifinalelor UEFA Champions League este programat următoarea săptămână. Marți, 5 mai, de la 22:00, va avea loc Arsenal - Atletico Madrid, iar miercuri, Bayern - PSG.

Cele două meciuri de pe ”Emirates”, respectiv ”Allianz Arena”, vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Până la returul semifinalelor UCL, Arsenal are un meci greu în Premier League, care se vede pe VOYO

Arsenal primește vizita lui Fulham pe ”Emirates” marți seară, de la ora 19:30, în etapa #35 din primul eșalon al Angliei, Premier League. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în turul sezonului și s-a încheiat 1-0 în favoarea ”tunarilor”.

Formația dirijată de Mikel Arteta se află într-o luptă crâncenă pe final de campionat pentru titlul în Anglia. ”Tunarii” sunt pe primul loc cu 73 de puncte, iar în coada lor se află Manchester City. ”Cetățenii” au 70 de puncte și un meci în mână.

Londonezii s-au împiedicat de două ori în ultimele trei etape, după ce au înregistrat două eșecuri (1-2 vs. Bournemouth și 1-2 vs. Manchester City) și nu văd decât cele trei puncte din meciul cu Fulham.

Oana Gheorghiu s-a „scuzat” după ce le-a cerut parlamentarilor pe e-mail să voteze după conștiință: „Mi-am permis aroganța”
Arne Slot redesenează echipa lui Liverpool după plecarea lui Salah. Cele trei mutări care vor schimba radical jocul
Farul Constanța - FC Botoșani, ora 17:30, LIVE TEXT. Meci tare în play-out
U Cluj - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 21:00! O bornă istorică în SuperLiga
A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”
Mutare neașteptată! Emma Răducanu s-a reunit cu omul care i-a adus triumful de la US Open
Fotbalistul român care l-a impresionat pe Nicolae Mitea: ”Sper să fie cât mai mulți ca el”
Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"



A plecat recent de la FCSB și surprinde: ”Sunt deschis oricărei echipe, Rapid, Dinamo, Craiova”
Fotbalistul român care l-a impresionat pe Nicolae Mitea: ”Sper să fie cât mai mulți ca el”
Manchester United - Liverpool, exclusiv pe VOYO (mâine, 17:30). Istoria unui derby perfect
U Cluj - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 21:00! O bornă istorică în SuperLiga
Farul Constanța - FC Botoșani, ora 17:30, LIVE TEXT. Meci tare în play-out
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Pep Guardiola a fost desemnat managerul sezonului în Premier League! 
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Bătălie între PSG și Bayern pentru transferul verii: "Oferta a ajuns la 60 de milioane de euro!"
Drăgușin i-a zis „NU” lui Bayern și a jucat opt minute în două luni! Înlocuitorul său la Munchen e titular și recordman
stirileprotv Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

stirileprotv Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

