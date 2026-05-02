Ce spectacol! Șase goluri în Bayern - Heidenheim 3-3

Oaspeţii au amuţit tribunele de pe Allianz Arena, conducând cu 2-0 după prima jumătate de oră, prin golurile reuşite de Zivzivadze, în minutul 22, şi Dinkci, în minutul 31.

Chiar dacă Leon Goretzka a redus din diferenţă în minutul 44, la pauză antrenorul bavarezilor, Vincent Kompany, a operat numai puţin de patru modificări în echipă, introducându-i în joc pe Kane, Olise, Kimmich şi Luis Diaz. În minutul 57 Goretzka a egalat din pasa lui Olise, dar Zivzivadze a reuşit dubla în minutul 76, aducând din nou în avantaj pe Heidenheim. Scorul final a fost însă 3-3 pentru că, în al zecelea minut al prelungirilor, Diant Ramaj a trimis în propria poartă şi Bayern a reuşit egalarea la ultima fază.

Bayern este lider detaşat, cu 83 de puncte, câştigând deja titlul în Bundesliga, în timp ce Heidenheim e ultima în ierarhie, cu 23 de puncte.

Alte rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 33-a din Bundesliga:

Union Berlin - FC Koln 2-2, Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 1-2, Werder Bremen - Augsburg 1-3, Hoffenheim - VfB Stuttgart 3-3.

