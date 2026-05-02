PSG - Lorient, LIVE pe VOYO, ora 18:00! Pe cine trimite pe teren Luis Enrique după duelul cu Bayern

Echipa antrenată de Luis Enrique revine la competiția internă la scurt timp după partida cu Bayern Munchen din prima manșă a semifinalelor Champions League, un joc în care s-au marcat nouă goluri (5-4). Tehnicianul spaniol va menaja mai mulți titulari pentru a-i păstra în formă optimă înaintea returului decisiv din Germania, oferind astfel minute jucătorilor care au evoluat mai puțin în acest sezon. Obiectivul principal al gazdelor rămâne gestionarea efortului și obținerea punctelor necesare pentru securizarea matematică a campionatului.

Absență importantă pentru parizieni

Achraf Hakimi a suferit o ruptură musculară în meciul cu formația bavareză și ratează atât confruntarea cu Lorient, cât și manșa secundă din competiția europeană. În aceste condiții, Warren Zaire-Emery este principalul favorit să acopere flancul drept al apărării, datorită versatilității sale.

De partea cealaltă, Lorient traversează o perioadă de inconstanță, cu doar trei victorii obținute în ultimele 12 partide disputate în toate competițiile, o scădere vizibilă de formă față de seria de invincibilitate din iarnă. Oaspeții nu mai pot spera la o clasare mai sus de locul opt la finalul sezonului.

În plus, antrenorul Olivier Pantaloni are probleme de lot înaintea deplasării de la Paris. Jucători precum Isaak Toure, Montassar Talbi și Theo Le Bris sunt indisponibili, în timp ce Igor Silva, marcatorul din meciul tur încheiat la egalitate, scor 1-1, este incert din cauza unei accidentări recente. Singura veste pozitivă pentru oaspeți este revenirea lui Mohamed Bamba în lot.

Potrivit analizei datelor, parizienii rămân favoriți cerți pentru un succes pe teren propriu, bazându-se pe calitatea lotului și pe forța ofensivă, în ciuda rotațiilor anunțate în echipa de start.