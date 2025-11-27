În ultima perioadă, deși informațiie nu s-au accentuat și nu au apărut detalii clare, interesul din străinătate pentru Louis Munteanu nu s-a stins. Deși mutarea la FCSB a picat definitiv, Munteanu cerând un salariu de 60.000 de euro pe lună, vârful ardelenilor este tot mai urmărit de cluburi importante din Europa.

Se pare că Olympique Lyon este ultima echipă mare care îl monitorizează constant pe internaționalul român. Francezii ar fi avut reprezentanți și la derby-ul CFR – Rapid 3-0, unde Munteanu a impresionat cu două pase decisive.

Louis Munteanu, ”duel” cu Endrick pentru transferul la Lyon

Interesul lui Lyon nu este unul nou. Clubul aflat pe locul 7 în faza ligii din Europa League a pus ochii pe Munteanu încă din vară și revine acum cu un interes reînnoit.

CFR Cluj este dispusă să îl vândă pentru 10 milioane de euro, după ce în vară Ioan Varga cerea dublu. Atunci, Rennes a fost gata să ofere 12 milioane de euro, dar negocierile au căzut pentru că șefii ardelenilor au ținut prețul sus.

Real Madrid ”poate interveni” în cazul transferului lui Louis Munteanu

Adus cu mare fast la Real Madrid în 2024, de la 47,5 milioane de euro de la Palmeiras, brazilianul Endrick va pleca după un an și jumătate de pe ”Bernabeu”. Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto.

Va pica, astfel, transferul lui Louis Munteanu la Lyon? Paulo Fonseca, care duce lipsă de soluţii în atac, ar obţine întăriri de seamă în persoana jucătorului brazilian de 19 ani.

Real Madrid nu ar dori să includă o opţiune de cumpărare în acest împrumut, pentru un jucător pe care mizează în viitor. Ar putea fi incluse clauze pentru eliberarea lui Endrick, pentru a-l readuce la Real în cazul în care un atacant madrilen se accidentează în timpul perioadei de transferuri din iarnă.

Lyon alege între Endrick și Louis Munteanu

Potrivit publicației Le 10 Sport, se pare că prima variantă este aducerea lui Endrick, de la Real Madrid. În cazul în care starul din capitala Spaniei va ajunge la Lyon, atunci transferul lui Louis Munteanu va pica!

”(...) clubul din Lyon ar trebui să primească fonduri și să le investească în Louis Munteanu în ianuarie.

Un nou număr 9 în drum spre OL?

Numărul 9, în vârstă de 23 de ani, ar putea, așadar, să ajungă în Ligue 1 în câteva săptămâni. Rămâne de văzut dacă Lyon va finaliza sau nu transferul. Având în vedere probabila sosire a lui Endrick împrumutat de la Real Madrid, clubul din Lyon ar putea abandona în cele din urmă transferul lui Louis Munteanu”, a notat publicația citată.

Atacantul Louis Munteanu, cotat la 5 milioane de euro

Deși nu traversează cel mai bun sezon, Munteanu continuă să fie atractiv pentru cluburile din Vest. În actuala stagiune, se poate lăuda cu două goluri în Superligă, cinci pase decisive pentru CFR, dara și un gol la națională, în amicalul cu Moldova.

Potrivit site-ului de specialitatae Transfermarkt, cota de piață a atacantului se învârte în jurul sumei de 5 milioane de euro.

