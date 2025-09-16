Ionuț Cercel, fundașul dreapta de doar 18 ani, a părăsit marți antrenamentul echipei, după ce și în meciul cu Csikszereda, scor 1-1, ceruse schimbarea la pauză.

Probleme fără sfârșit la FCSB

„Cercel a ieșit și azi din antrenament. E posibil să fie ceva la coloana lombară. E pe mâna medicului nostru, Arămitu, încearcă să-l redea echipei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport 1.

Dacă Cercel nu va fi recuperat, pentru regula U21 vor rămâne disponibile doar soluțiile ofensive: Mihai Toma și Alexandru Stoian. De altfel, Toma a fost cel care l-a înlocuit pe tânărul fundaș în partida de la Miercurea Ciuc, fiind folosit pe un post neobișnuit pentru el.

Situația medicală nu arată deloc bine pentru FCSB: Joyskim Dawa, Risto Radunovic și Adrian Șut sunt deja accidentați, iar Cercel riscă să li se alăture pe lista indisponibililor.

