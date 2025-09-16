Deși perioada oficială de mercato s-a încheiat în România, ardelenii au mai bifat un transfer important. Marți, clubul din Gruia a anunțat semnarea mijlocașului brazilian Mateus Peloggia, jucător liber de contract.

CFR Cluj nu se oprește din transferat

În vârstă de 22 de ani, Peloggia a crescut la celebra academie a celor de la Botafogo și a mai evoluat pentru Taubate. Poate juca la „închidere” și măsoară 1,85 m, fiind considerat un mijlocaș de forță.

„Bem-vindo, Mateus Peloggia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre! Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, a transmis CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

Transferul brazilianului vine după ce în această vară au mai ajuns în Gruia nume precum Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani.

