Real Madrid joacă împotriva lui Marseille în prima rundă din Champions League, iar madrilenii au întâmpinat o problemă încă din primele minute.



Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat



Este vorba despre Trent Alexander-Arnold, care a fost înlocuit de Dani Cravajal încă din minutul cinci al partidei.

Fundașul lateral englez s-a ținut de picior în urma unui sprint și, cel mai probabil, este vorba de o accidentare musculară.

Trent a bifat nouă meciuri în tricoul lui Real Madrid și are două assist-uri.