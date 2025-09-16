Real Madrid joacă împotriva lui Marseille în prima rundă din Champions League, iar madrilenii au întâmpinat o problemă încă din primele minute.
Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat
Este vorba despre Trent Alexander-Arnold, care a fost înlocuit de Dani Cravajal încă din minutul cinci al partidei.
Fundașul lateral englez s-a ținut de picior în urma unui sprint și, cel mai probabil, este vorba de o accidentare musculară.
Trent a bifat nouă meciuri în tricoul lui Real Madrid și are două assist-uri.
Echipele de start:
Real Madrid (4-3-3): Courtois- Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras- Valverde, Tchouameni, Arda Guler- Mastantuono, Mbappe, Rodrygo
- Rezerve: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Alaba, Bellingham, Camavinga, Vinicius, Gonzalo, Asencio, Ceballos, Fran Garcia, Diaz
- Antrenor: Xabi Alonso
Marseille (4-2-3-1): Rulli- Pavard, Medina, Balerdi, Emerson- Kondogbia, Hojbjerg- Greenwood, O’Riley, Weah- Aubameyang
- Rezerve: de Lange, Van Neck, Egan-Riley, Gomes, Gouiri, Paixao, Vermeeren, Nadir, Vaz, Bakola, Murillo
- Antrenor Roberto De Zerbi