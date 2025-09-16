NEWS ALERT Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat

Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Xabi Alonso a fost nevoit să schimbe una dintre vedetele echipei după câteva minute.

TAGS:
accidentareTrent Alexander-ArnoldReal MadridChampions League
Din articol

Real Madrid joacă împotriva lui Marseille în prima rundă din Champions League, iar madrilenii au întâmpinat o problemă încă din primele minute.

Probleme pentru Xabi Alonso! Vedeta lui Real Madrid s-a accidentat

Este vorba despre Trent Alexander-Arnold, care a fost înlocuit de Dani Cravajal încă din minutul cinci al partidei.

Fundașul lateral englez s-a ținut de picior în urma unui sprint și, cel mai probabil, este vorba de o accidentare musculară.

Trent a bifat nouă meciuri în tricoul lui Real Madrid și are două assist-uri.

Echipele de start:

Real Madrid (4-3-3): Courtois- Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras- Valverde, Tchouameni, Arda Guler- Mastantuono, Mbappe, Rodrygo

  • Rezerve: Lunin, Gonzalez, Carvajal, Alaba, Bellingham, Camavinga, Vinicius, Gonzalo, Asencio, Ceballos, Fran Garcia, Diaz
  • Antrenor: Xabi Alonso

Marseille (4-2-3-1): Rulli- Pavard, Medina, Balerdi, Emerson- Kondogbia, Hojbjerg- Greenwood, O’Riley, Weah- Aubameyang

  • Rezerve: de Lange, Van Neck, Egan-Riley, Gomes, Gouiri, Paixao, Vermeeren, Nadir, Vaz, Bakola, Murillo
  • Antrenor Roberto De Zerbi
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Motivul pentru care Fiscul &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; micii contribuabili: &bdquo;Av&acirc;nd acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
ACUM: Real Madrid - Marseille 1-1 | Juventus - Dortmund 0-0 | Tottenham - Villarreal 1-0 | Benfica - Qarabag 2-1
ACUM: Real Madrid - Marseille 1-1 | Juventus - Dortmund 0-0 | Tottenham - Villarreal 1-0 | Benfica - Qarabag 2-1
&bdquo;Arde&ldquo; vestiarul la Real Madrid. Tensiuni &icirc;ntre Xabi Alonso și un superstar
„Arde“ vestiarul la Real Madrid. Tensiuni între Xabi Alonso și un superstar
Ce a spus Roberto de Zerbi &icirc;nainte de meciul cu Real Madrid: &rdquo;E punctul culminant&rdquo;
Ce a spus Roberto de Zerbi înainte de meciul cu Real Madrid: ”E punctul culminant”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Real Madrid - Marseille 1-1 | Juventus - Dortmund 0-0 | Tottenham - Villarreal 1-0 | Benfica - Qarabag 2-1
ACUM: Real Madrid - Marseille 1-1 | Juventus - Dortmund 0-0 | Tottenham - Villarreal 1-0 | Benfica - Qarabag 2-1
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Vicecampioana a bătut palma cu un mijlocaș brazilian
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Vicecampioana a bătut palma cu un mijlocaș brazilian
Probleme fără sf&acirc;rșit la FCSB: &icirc;ncă un fotbalist accidentat! MM Stoica a confirmat
Probleme fără sfârșit la FCSB: încă un fotbalist accidentat! MM Stoica a confirmat
Momentul care i-a adus lui Dennis Man primele minute &icirc;n Champions League
Momentul care i-a adus lui Dennis Man primele minute în Champions League
Viktor Gyokeres, accidentare horror la debutul &icirc;n Champions League cu Arsenal! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat
Viktor Gyokeres, accidentare horror la debutul în Champions League cu Arsenal! Ce s-a întâmplat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică s-a &icirc;nțeles cu noua sa echipă: &rdquo;Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot&rdquo;

Marius Șumudică s-a înțeles cu noua sa echipă: ”Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot”

FCSB, &icirc;n sf&acirc;rșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

FCSB, în sfârșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

Ianis Hagi, trimis &icirc;n tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

Ianis Hagi, trimis în tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

Stanciu, altă problemă națională: situația &icirc;n care a ajuns, la Genoa, &icirc;ngrijorătoare!

Stanciu, altă problemă națională: situația în care a ajuns, la Genoa, îngrijorătoare!

Zeljko Kopic anunță &bdquo;2-3 transferuri&rdquo; după 3-0 cu Petrolul:&nbsp;&bdquo;Știu de ce avem nevoie!&rdquo;

Zeljko Kopic anunță „2-3 transferuri” după 3-0 cu Petrolul: „Știu de ce avem nevoie!”

Basarab Panduru vede o surpriză &icirc;n Superligă: &rdquo;Dacă vor c&acirc;știga următoarele trei etape, discutăm altfel&rdquo;

Basarab Panduru vede o surpriză în Superligă: ”Dacă vor câștiga următoarele trei etape, discutăm altfel”

CITESTE SI
Dua Lipa a apărut &bdquo;&icirc;n franjuri&rdquo; la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat

stirileprotv Dua Lipa a apărut „în franjuri” la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Motivul pentru care Fiscul &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; micii contribuabili: &bdquo;Av&acirc;nd acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!