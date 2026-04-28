Diego Simeone (56 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid, a susținut conferința de presă înainte de cel mai important meci al echipei sale din ultimii ani. Printre altele, sud-americanul a fost întrebat despre situația lui Julian Alvarez (26 de ani).

Atacantul argentinian a intrat în vizorul Barcelonei și s-a scris chiar că este aproape de un transfer la rivala de pe Camp Nou. Pus în fața acestei variante, Simeone s-a eschivat elegant.

Diego Simeone a ”driblat” răspunsul despre Alvarez

75 de milioane de euro plătea Atletico Madrid pentru a-l transfera de la Manchester City pe atacantul argentinian care rivaliza cu Erling Haaland pentru postul de atacant al ”cetățenilor”.

”Nu sunt în mintea lui Julian. Înțeleg că e normal ca un jucător extraordinar precum Julian Alvarez să fie dorit de Arsenal, Barcelona sau PSG pentru că este atât de bun”, a spus Simeone, potrivit Mundo Deportivo.

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 100 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 92 de partide, reușind să înscrie 48 de goluri și să ofere alte 17 pase decisive.

Arsenal a trimis o ofertă de 120 de milioane de euro pentru Julian Alvarez

Potrivit spaniolilor de la AS, suma totală pe care Arsenal a vrut s-o ofere pentru a-l transfera pe Alvarez a fost de 120 de milioane de euro. Este vorba de un ”pachet”, care ar fi inclus și bonusuri, în funcție de performanețele echipei sau cifrele atacantului pe Emirates.

În cele din urmă, Atletico a spus ”pas”, astfel că viitorul lui Alvarez este pus sub semnul întrebării. Oricum, sunt șanse mici ca acesta să-și continue cariera la actuala sa echipă și din sezonul următor.