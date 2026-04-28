Marți seară, de la 22:00, are loc prima semifinală, PSG - FC Bayern, care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro. Miercuri seară, de la aceeași oră, Atletico Madrid o întâlnește pe Arsenal pe ”Metropolitano”.

Iar săptămâna următoare vor avea loc meciurile retur ale semifinalelor UEFA Champinos League. FC Bayern - PSG pe ”Allianz Arena” și Arsenal - Atletico Madrid pe ”Emirates”.

Supercomputerul Opta știe cine va câștiga UEFA Champions League. Toate calculele înainte de cele două semifinale

Analiștii de la Opta au analizat cele patru echipe înainte de penultimul dish de la ”masa bogaților” și au evidențiat că FC Bayern e favorită să se impună în actuala stagiune din UEFA Champions League cu 36.6 procente. Puțin în fața ”tunarilor”, care dețin 35.7 procente de reușită.

PSG, ”Regina Europei”, are doar 19% șanse să se impună pentru a doua oară consecutiv la ”masa bogaților” și doar 38.3% șanse să obțină accederea în finală în fața bavarezilor. Atletico e cea mai slab cotată echipă din Final Four-ul european cu 8.7 procente să câștige competiția și 28.3% procente să treacă de semifinale.

FC BAYERN MUNCHEN

61.7% să ajungă în finală

36.6% să câștige UCL

ARSENAL LONDRA

71.7% să ajungă în finală

35.7% să câștige UCL

PARIS SAINT-GERMAIN

19% să câștige UCL

38.3% să ajungă în finală

ATLETICO MADRID