Atletico are prima șansă în lupta cu Tottenham, Celtic, Milan și Juventus

Atletico Madrid are prima șansă pentru a obține semnătura lui Andy Robertson, deși căpitanul Scoției mai are oferte de la Tottenham, Celtic Glasgow, AC Milan, Juventus și Wrexham. Managerul Diego Simeone este un mare fan al fundașului scoțian și crede că acesta poate ajuta echipa madrilenă cu experiența sa. Fundașul a mai fost în discuții avansate cu "Los colchoneros", în vara anului trecut, dar a ales să mai petreacă un sezon pe Anfield.

Robertson, care este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui Arne Slot, a sosit la Liverpool în 2017, de la Hull City, în schimbul sumei de 9 milioane de euro. Scoțianul a strâns până acum 377 de meciuri și 14 goluri și are un salariu anual de 9.6 milioane de euro. Nu este singura pierdere importantă a "Cormoranilor", care în următoarea perioadă de mercato se va despărți și de starul Mohamed Salah.

Robertson este cotat acum la doar 10 milioane de euro

Andy Robertson (32 de ani) este născut la Glasgow și a jucat pentru echipele Celtic Glasgow (juniori), Queen's Park FC (2012-2013), Dundee United (2013-2014), Hull City (2014-2017) și FC Liverpool (2017-2016). Are 92 de selecții și 4 goluri pentru naționala Scoției, cu care s-a calificat la Euro 2020, Euro 2024 și CM 2026.

În palmaresul său se găsesc Champions League (2028-2019 / + alte 2 finale), UEFA Super Cup (2019), FIFA Club World Cup (2019), Premier League (2019-2020, 2024-2025), FA Cup (2021-2022), EFL Cup (2021-2022, 2023-2024), FA Community Shield (2022), Member of the Order of the British Empire (2022 și includerea în PFA Scotland Team of the Year (1), PFA Team of the Year (x2), UEFA Champions League Squad of the Season (x2), UEFA Team of the Year (1) și ESM Team of the Year (1). Poate juca ca fundaș și mijlocaș stânga și este cotat la 10 milioane de euro (cotă de piață de 80 de milioane de euro, în decembrie 2019).

