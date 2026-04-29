Dezvăluire incredibilă după PSG – Bayern, scor 5-4: „Asta s-a întâmplat, din păcate…“

Dincolo de scorul final, cu nouă goluri, a impresionat modul în care raportul de forțe s-a schimbat pe teren, pe parcursul celor 90 de minute. Nemții au lovit primii, prin Kane (17), după care au trecut pe lângă majorarea scorului. Doar intervenția incredibilă a lui Safonov a împiedicat golul. Și, în loc să fie 2-0 pentru Bayern, PSG a egalat prin Kvaratskhelia (24), după care a și preluat conducerea în urma reușitei lui Neves (33).

Dezvăluirea lui Dembele: „Am încetat să mai jucăm pe final“

Scenariul după care s-a desfășurat partea a doua a meciului a fost și mai spectaculos. Pentru că, în minutul 58, părea că PSG își strivește rivala și are calificarea în finală în buzunar. În acel moment, tabela arăta un neverosimil 5-2 pentru gazde!

În aceste condiții, a surprins enorm revenirea reușită de Bayern, care s-a apropiat la un gol, 5-4, având acum toate motivele să creadă în calificarea în finală, după returul de acasă (6 mai, ora 22:00).

Cum a fost posibilă însă această revenire a nemților, într-un moment în care echipă părea a fi la pământ? Răspunsul a fost dat de deţinătorul „Balonului de Aur“, Ousmane Dembele, autorul unei duble, marți, pe „Parc des Princes“.

„Suntem mulţumiţi de rezultat, chiar dacă, din păcate, la 5-2 am încetat un pic să mai jucăm pe final. A fost un meci incredibil, acum mergem la Munchen şi trebuie să câştigăm pentru a ne califica. Trebuie să rămânem concentraţi. Nu ne vom schimba filosofia pentru retur. Vom ataca, la fel ca și ei. Aşa că eu cred că va fi un al doilea meci grozav. PSG și Bayern sunt două echipe mari, care atacă, care nu ezită“, a spus Dembele.