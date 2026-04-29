Dezvăluire incredibilă după PSG – Bayern, scor 5-4: „Asta s-a întâmplat, din păcate…“

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe „Parc des Princes“, în prima manșă din semifinalele Champions League, formația gazdă părea că își strivește adversara. Apoi, s-a întâmplat ceva.

TAGS:
PSGBayern MunchenOusmane Dembele
Din articol

PSG – Bayern a devenit un meci istoric pentru fotbalul european! Sport.ro a explicat aici că, marți, iubitorii fotbalului au devenit contemporani cu o partidă care n-a mai existat în nicio competiție UEFA intercluburi de până acum!

Dincolo de scorul final, cu nouă goluri, a impresionat modul în care raportul de forțe s-a schimbat pe teren, pe parcursul celor 90 de minute. Nemții au lovit primii, prin Kane (17), după care au trecut pe lângă majorarea scorului. Doar intervenția incredibilă a lui Safonov a împiedicat golul. Și, în loc să fie 2-0 pentru Bayern, PSG a egalat prin Kvaratskhelia (24), după care a și preluat conducerea în urma reușitei lui Neves (33).

PSG - Bayern Munchen, scor 5-4, în turul semifinalelor Champions League

  • Imago1076743054
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dezvăluirea lui Dembele: „Am încetat să mai jucăm pe final“

Scenariul după care s-a desfășurat partea a doua a meciului a fost și mai spectaculos. Pentru că, în minutul 58, părea că PSG își strivește rivala și are calificarea în finală în buzunar. În acel moment, tabela arăta un neverosimil 5-2 pentru gazde! 

În aceste condiții, a surprins enorm revenirea reușită de Bayern, care s-a apropiat la un gol, 5-4, având acum toate motivele să creadă în calificarea în finală, după returul de acasă (6 mai, ora 22:00). 

Cum a fost posibilă însă această revenire a nemților, într-un moment în care echipă părea a fi la pământ? Răspunsul a fost dat de deţinătorul „Balonului de Aur“, Ousmane Dembele, autorul unei duble, marți, pe „Parc des Princes“.

Suntem mulţumiţi de rezultat, chiar dacă, din păcate, la 5-2 am încetat un pic să mai jucăm pe final. A fost un meci incredibil, acum mergem la Munchen şi trebuie să câştigăm pentru a ne califica. Trebuie să rămânem concentraţi. Nu ne vom schimba filosofia pentru retur. Vom ataca, la fel ca și ei. Aşa că eu cred că va fi un al doilea meci grozav. PSG și Bayern sunt două echipe mari, care atacă, care nu ezită“, a spus Dembele.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
Doar trei echipe au bătut-o pe Bayern în tot sezonul! Două se luptă pentru trofeul Champions League, a treia abia a scăpat de retrogradare
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!