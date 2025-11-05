Inter Milano - Kairat Almaty, duel contând pentru etapa a 4-a din grupa unică a Ligii Campionilor, se va disputa astăzi, de la ora 22:00. Sport.ro va transmite în format LIVE TEXT cele mai importante faze ale confruntării, cum ar fi golurile, ratările sau momentele tensionate.

Inter Milano - Kairat Almaty, LIVE TEXT de la 22:00

Pe locul 2 în Serie A, la un punct distanță de lidera Napoli (22) după 10 etape, Cristi Chivu o va conduce pe Inter în al patrulea meci din Liga Campionilor în calitatea de antrenor principal. Precedentele trei partide au fost cu succes pentru tehnicianul român în vârstă de 45 de ani. Victoriile au fost următoarele: 4-0 în deplasare cu Royale Union SG (etapa 3), 3-0 acasă cu Slavia Praga (etapa 2) și 2-0 la Amsterdam cu Ajax (prima etapă).

Chivu are un obiectiv indubitabil. Inter nu își permite să nu își continue seria de victorii pe San Siro în fața modestei Kairat Almaty. Campioana din Kazahstan a obținut doar un punct până acum în Liga Campionilor, în egalul din runda precedentă de pe teren propriu (0-0) cu Pafos. În rest, și-a arătat limitele acasă cu Real Madrid (0-5) și la Lisabona cu Sporting (1-4).

Echipele probabile pentru Inter Milano - Kairat Almaty

Inter Milan (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Augusto - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Martinez, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu.

Partida din această seară se anunță o confruntare de tipul David versus Goliath. Lotul celor de la Inter Milano este evaluat de Transfermarkt la 693,80 de milioane de euro. Valoarea grupării Kairat Almaty este estimată la doar 12,73 de milioane de euro.

