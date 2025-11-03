Fostul mare internațional român, acum antrenor la "nerazzurri", a oferit imaginea zilei în Italia după victoria muncită obținută de Inter pe terenul Veronei, scor 2-1.



Fotografia cu Chivu sărbătorind frenetic alături de Alessandro Bastoni luându-l în brațe pe jucător a devenit virală în Italia. Fanii au fost impresionați de pasiunea arătată de român, considerată o dovadă a atașamentului său total față de culorile clubului.



"S-a întâmplat ceva nepublicabil"



Gestul lui Chivu a provocat însă și o reacție savuroasă venită din partea Paulei Zanetti, soția legendarului vicepreședinte al clubului, Javier Zanetti.



Cunoscută ca o mare fană a "nerazzurrilor", la fel ca întreaga familie "Pupi", Paula a urmărit cu sufletul la gură meciul tensionat de la Verona. După fluierul final, ea a preluat pe rețelele de socializare imaginea virală cu Cristi Chivu și a atașat un comentariu scurt, dar plin de savoare.



"Ceea ce s-a întâmplat la noi acasă nu este publicabil...", a fost mesajul Paulei Zanetti, care a însoțit poza cu Cristi Chivu care îl îmbrățișează pe Bastoni.

