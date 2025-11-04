Tehnicianul român i-a transmis un sfat direct atacantului argentinian, care pare afectat de presiunea rolului său, în ciuda performanțelor bune din Champions League.



Lautaro Martinez are un start de sezon sub așteptări în Serie A, cu doar trei goluri marcate în zece etape, în contextul în care Inter se află la două puncte în urma liderului Napoli.



Totuși, în Liga Campionilor, argentinianul este letal: a înscris de trei ori în doar două partide, ajungând la un total de 24 de goluri în competiție.



"Greutatea responsabilității îi întunecă gândurile"



Chivu a observat starea de spirit a elevului său și a intervenit pentru a-i reaminti calitățile pe care le are. Românul consideră că Lautaro excelează mai mult decât conștientizează și l-a încurajat să abordeze altfel momentele dificile.



"Uneori, greutatea responsabilității îi întunecă gândurile", a explicat Chivu, completând ulterior: "I-am spus să zâmbească mai mult; el știe cine este, cât de mult muncește și ce reprezintă pentru noi".



Antrenorul "nerazzurrilor" a ținut să sublinieze că forma slabă a lui Martinez din campionat nu reprezintă o criză, ci o situație normală în viața unui fotbalist.



"Lautaro nu este o problemă; el este un exemplu prin modul în care lucrează", a punctat Chivu. "Dacă nu înscrie atacantul, o va face altcineva. Lucrăm să ne îmbunătățim și să găsim constanță. Vor fi furtuni; ăsta e fotbalul și viața. Important e să rămâi drept, cu capul sus".



Pe plan personal, Cristi Chivu țintește o performanță rară: poate deveni primul manager de la Hansi Flick (2020) care câștigă primele sale patru meciuri în Champions League și primul din istorie care o face fără a primi gol.

