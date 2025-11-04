În vârstă de 30 de ani, Nathan Ake este nemulțumit de numărul minutelor jucate la Manchester City, motiv pentru care vrea să facă pasul la o echipă care să îi garanteze o prezență constantă în teren.

Inter, pe urmele lui Nathan Ake

Fundașul central a evoluat la nivel de seniori doar în Premier League, pentru formații precum Chelsea, Watford, Bournemouth și Manchester City, însă ar putea ajunge acum în Serie A, chiar la echipa lui Chivu.

Conform Caught Offside, Inter s-ar afla în competiție cu Juventus și cu Crystal Palace pentru transferul lui Ake în luna ianuarie, însă nerazzurrii ar avea un avantaj având în vedere că Inter este în momentul de față una dintre cele mai bine cotate cluburi din lume.

Inter trebuie să bage mâna adânc în buzunar pentru transferul lui Ake. Olandezul este cotat, potrivit Transfermarkt, la 22 de milioane de euro, însă ”Cetățenii” ar dori să obțină între 30 și 35 de milioane de euro pentru fotbalistul al cărui contract expiră în vara anului 2027.

