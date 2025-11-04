Tehnicianul român a respins ideea că Inter a avut un parcurs facil în Europa și și-a lăudat jucătorii pentru caracterul arătat după eșecul cu Napoli, când au legat două victorii.



"Nu stau să ascult ce zic alții. Ne așteaptă un meci greu. Să câștigi în Champions League nu e niciodată scontat. Aici sunt echipe care și-au câștigat campionatele, Kairat a eliminat-o pe Celtic. Noi, ca grup, nu am lipsit niciodată de respect față de vreun adversar. E nevoie de seriozitate maximă și de cea mai bună versiune a noastră", a transmis Chivu la conferința de presă.



"Am bărbați adevărați, care respectă stema"



Fostul internațional român a subliniat tăria de caracter a lotului său, evidențiată de ultimele rezultate de după înfrângerea cu Napoli.



"Mi-a plăcut reacția echipei post-Napoli. Nu era scontată, am cerut-o și am obținut-o, pentru că au venit două victorii. Acum aștept continuitate", a punctat tehnicianul, apoi și-a nuanțat filozofia: "Am de-a face cu băieți buni, maturi, responsabili. Trebuie să stai mereu în picioare când vine furtuna. Prima regulă e să știi să pierzi. Dacă nu știi să pierzi, nu știi să câștigi. Am un grup de jucători care respectă stema pe care o poartă pe piept și nu se gândesc la numele pe care îl au pe spate. Sunt bărbați adevărați".



Chivu a vorbit și despre situația lui Lautaro Martinez: "I-am spus doar că trebuie să zâmbească. E un lider, simte puternic responsabilitatea rolului său și uneori asta îi întunecă gândurile. Trebuie doar să învețe să zâmbească puțin mai mult".



Antrenorul a menționat și situația delicată a portarului Josep Martinez, implicat recent într-un accident rutier soldat cu un deces. "E important să fim lângă el, trăiește un moment dificil. E o situație mai complicată decât se crede. Din câte se pare, el nu are nicio vină, dar o persoană nu mai e printre noi și nu e ușor. Trebuie să-l ajutăm", a încheiat Chivu.

