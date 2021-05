Asa ceva nu s-a mai vazut! Zapada in luna mai la Manchester! Imagini incredibile cu gazonul de pe Etihad

Meciul dintre City si PSG se va desfasura in conditii extreme.

22:00 Un lucru mai putin obisnuit s-a petrecut inaintea meciului, mai ales in conditiile in care ne aflam in luna mai, atunci cand gazonul a fost acoperit cu gheata, in urma unei ninsori neobisnuite pentru aceasta perioada din an.

Manchester City si PSG vor disputa marti returul din semifinalele UEFA Champions League. In tur, echipa antrenata de Guardiola s-a impus cu 2-1 si are prima sansa de a ajunge in finala competitiei.

Gary Lineker, fostul jucator englez, care in prezent este analist sportiv pentru BBC, a postat pe Twitter un video cu terenul de pe stadionul Eihad. In Manchester ploua de ore bune cu gheata, iar temperatura este de 7 °C.

Massive game tonight on @btsport 2. @ManCity v @PSG_English. Came to watch John Stones and got hailstones. pic.twitter.com/yMn7pH6ACD — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) May 4, 2021