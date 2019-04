Imagini FABULOASE in vestiarul lui Tottenham dupa ce a eliminat-o pe Manchester City! Pochettino a copiat bucuria indecenta a lui Simeone! VIDEO

Tottenham a reusit o surpriza uriasa, reusind sa treaca de Manchester City si sa se califice in premiera in semifinalele UEFA Champions League.

Cea mai frumoasa infrangere din istoria lui Tottenham a venit miercuri seara in fata lui Manchester City - desi a pierdut cu 4-3, Tottenham s-a calificat in semifinale dupa ce castigase in tur cu 1-0. Calificarea a fost cu atat mai dramatica, cu cat cei de la City au sarbatorit pentru 1 minut calificarea dupa reusita din prelungiri a lui Raheem Sterling, gol anulat apoi pentru offside cu VAR!

Cei de la Tottenham au sarbatorit nebuneste in vestiar dupa victorie - antrenorul echipei, Mauricio Pochettino, a fost in mijlocul petrecerii! El a imitat si bucuria lui Diego Simeone de la duelul cu Juventus din acest sezon al UCL!

Moussa Sissoko s-a bucurat si el pe masura dupa ce a aflat ultimul de calificarea lui Tottenham.