FOTO FABULOS | Fotografia care a devenit virala pe internet! Si nu e de la City - Tottenham

Fotografia saptamanii vine din ligile inferioare din Grecia, nu din meciurile din "sferturile" Champions League.

O fotografie a unei mame care tine umbrela deasupra fiului sau in timpul unui meci disputat in Grecia, pentru a-l apara de ploaie, este fotografia saptamanii in fotbalul european. Giannis Panou joace de obicei mijlocas pentru echipa Kamena Vourla FC, o echipa din ligile inferioare ale regiunii Phthiotis, din centrul Greciei. Insa duminica el a fost nevoit sa intre in poarta in partida cu Parnassos Amfiklia, pentru ca goalkeeperul obisnuit al echipei sale nu a mai ajuns la meci.

Pe toata durata partidei mama sa a stat langa unul dintre stalpii portii si a incercat sa il apere cat mai mult de ploaia torentiala cu o umbrela pe care o tinea deasupra sa cand mingea se afla departe de poarta. Jucatorul a incarcat singur fotografia pe retele de socializare, cu mesajul „O mama grecoaica face orice pentru fiul sau”, iar aceasta a devenit imediat virala.