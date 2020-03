Ilicic intra in SFERTURILE Champions League cu un POKER in poarta Valenciei! Atacantul Atalantei a facut legea pe Mestalla

Atalanta s-a impus in ambele manse cu Valencia si s-a calificat in sferturile Champions League, cu scor general 8-4.

Italienii reprezinta una dintre surprizele acestui sezon de Champions League, avansand pana in sferturi. Acestia fac senzatie si in Serie A datorita golurilor pe banda rulanta pe care le inscriu.

Josip Ilicic (32 ani) a inscris un gol in meciul tur, incheiat 4-1 pentru Atalanta, insa a fost vedeta serii pe Mestalla, unde a reusit un poker. A deschis scorul din penalty, reusind dubla tot din lovitura de pedeapsa, in prima repriza. In partea secunda a facut hattrick-ul, iar in minutul 82 a reusit poker-ul.

Ilicic penalty goal! Valencia 0-1 Atalanta (1-5) pic.twitter.com/lA9XURxUN0 — FOOTBALL GOALS (@__footballgoals) March 10, 2020

Second penalty for Atalanta & Ilicic scores again! Ilicic goal! Valencia 1-2 Atalanta (2-6) pic.twitter.com/eCmzqqqGOc — FOOTBALL GOALS (@__footballgoals) March 10, 2020

GOAL ILICIC! HATRICK FOR HIM! VALENCIA 3-3 ATALANTA (4-7) pic.twitter.com/NBsuVDKHFh — FOOTBALL GOALS (@__footballgoals) March 10, 2020

GOAL ILICIC! ANOTHER FOR HIM! ???????? VALENCIA 3-4 ATALANTA (4-8) pic.twitter.com/JNvagB2AJA — FOOTBALL GOALS (@__footballgoals) March 10, 2020