INCREDIBIL | La pauza, scorul partidei dintre Lecce si Atalanta era 2-2! E ireal cat s-a terminat meciul

Scor incredibil la partida dintre Atalanta si Lecce.

Lecce a primit vizita celor de la Atalanta in runda cu numarul 26 din Serie A. Trupa antrenata de Gasperini pornea ca mare favorita inainte de partida, iar acest lucru s-a vazut inca de la inceput. In minutul 22 scorul era 2-0 in favoarea bergamascilor dupa autogolul lui Donati si golul marcat de Duvan Zapata. Lecce a revenit miraculos pe tabela prin golurile marcate de Saponara si Donati si stabilit scorul pauzei si nimic nu anunta ceea ce s-a petrecut in partea secunda.

Atalanta a iesit montata de la vestiare si a revenit din nou in avantaj dupa golul marcat de Ilicic, ceea ce avea sa anunte si prabusirea lui Lecce. Duvan Zapata a reusit un hattrick, punctand in minutule 54 si 62, in timp ce Muriel si Malinovsky si-au trecut si ei numele pe lista marcatorilor, iar partida s-a incheiat cu scorul de 7-2.

E a 3-a partida in care Atalanta reuseste sa marcheze 7 goluri intr-un singur meci, in acest sezon. Acest lucru s-a mai intamplat in partida cu Udinese, scor 7-1, si in partida cu Torino, scor 7-0.

Atalanta ocupa locul 4 in acest moment, in Serie A, acumuland 48 de puncte dupa 25 de partide.

Most goals scored in a Serie A match this season -- 7⃣ ATALANTA???? Udinese (7-1)

ATALANTA ???? Torino (7-0)

ATALANTA ???? Lecce (7-2) They've scored at least ???? more goals than any other Serie A side this season pic.twitter.com/DP3SzfrhRg — WhoScored.com (@WhoScored) March 1, 2020